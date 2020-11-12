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اقتصاد

السعودية تخطط لافتتاح 16 فندقا بمشروع البحر الأحمر في 2023

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
قال جون باجانو الرئيس التنفيذي للمشروع السياحي السعودي الرائد، شركة البحر الأحمر للتطوير، إن المشروع يخطط لافتتاح 16 فندقا بحلول نهاية 2023، ما يزيد بواقع اثنين عن المخطط المبدئي في المرحلة الأولى، إذ أنه يتوقع انتعاشا سريعا في السياحة العالمية فور انحسار جائحة فيروس كورونا.

وينطوي المشروع المملوك لصندوق الثروة السيادي السعودي والمدعوم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تطوير منتجعات فاخرة على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر الذي تحوطه الشعاب المرجانية، حيث يمكن للسياح الغوص وزيادة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية.

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وقال باجانو إنه خلال المرحلة الأولى، يهدف المشروع لجذب 300 ألف سائح سنويا، متوقعا ارتفاع الطلب في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وأشار إلى أن شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية تأمل في استكمال قروض مصرفية بقيمة 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) لأجل 15 عاما بحلول نهاية 2020.

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