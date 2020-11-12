السعودية تخطط لافتتاح 16 فندقا بمشروع البحر الأحمر في 2023





وينطوي المشروع المملوك لصندوق الثروة السيادي السعودي والمدعوم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تطوير منتجعات فاخرة على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر الذي تحوطه الشعاب المرجانية، حيث يمكن للسياح الغوص وزيادة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية.

اقرأ أيضا: 7.6 % زيادة فى أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2019 / 2020

وقال باجانو إنه خلال المرحلة الأولى، يهدف المشروع لجذب 300 ألف سائح سنويا، متوقعا ارتفاع الطلب في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وأشار إلى أن شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية تأمل في استكمال قروض مصرفية بقيمة 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) لأجل 15 عاما بحلول نهاية 2020.

قال جون باجانو الرئيس التنفيذي للمشروع السياحي السعودي الرائد، شركة البحر الأحمر للتطوير، إن المشروع يخطط لافتتاح 16 فندقا بحلول نهاية 2023، ما يزيد بواقع اثنين عن المخطط المبدئي في المرحلة الأولى، إذ أنه يتوقع انتعاشا سريعا في السياحة العالمية فور انحسار جائحة فيروس كورونا.