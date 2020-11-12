AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مفيش حب إلا حبك.. دنيا عبد العزيز تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
تذكرت الفنانة دنيا عبد العزيز والدتها بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت صورة برفقة والدتها وعلقت قائلة: عدى ٧ شهور النهاردة ،، الصورة دي كانت في عيد الحب، صورة ماتتصورش الا معاكي لأنه مافيش حب الا حبك. 

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.


"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الطيران الحربي الإسرائيلي يخترق أجواء دولة عربية

ربنا يجعل يوم ولادي قبلي عشان ميتبهدلوش.. روحية إلى بر الأمان بأولادها المعاقين ذهنيا

شاهد.. أحدث ظهور لـ يارا عبر السوشيال ميديا

بعد انضمامه لـ الأهلي.. بدر بانون يتصدر تويتر

رعب فى شقة فيصل.. عظام فاطمة ورضا تظهر بعد قتلهما على يد القذافى قبل 5 سنوات

وزير الرياضة يزف بشري سارة بشأن حضور الجماهير لنهائي أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام