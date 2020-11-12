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فن

أيمن سلامة يكشف لـ صدى البلد الموعد الجديد لعرض مسرحية الوصية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:38 م
مسرحية الوصية
مسرحية الوصية
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شروق ابراهيم
كشف المؤلف أيمن سلامة، عن تأجيل موعد عرض مسرحية الوصية حيث كان من المقرر عرضها يوم 12 نوفمبر المقبل. 

وقال ايمن سلامة في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الموعد الجديد لعرض مسرحية الوصية يوم الخميس 19 نوفمبر والجمعة 20 نوفمبر والسبت 12 نوفمبر على خشبة المسرح القومي بالعتبة. 

المسرحية من تأليف أيمن سلامة وإخراج خالد جلال وبطولة ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم وألحان المهدي وبسنت صيام. 

 والغناء للفنانة مي فاروق وأشعار محمد بهجت وألحان أحمد كيكار وديكور محمد الغرباوي.. وأزياء هالة الزغبي والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي. 

ويتناول العرض قصة حياة أحد شهداء قواتنا المسلحة في معركة الإرهاب في سيناء وذلك في إطار درامي غنائي إستعراضي.

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