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ديني

الأوقاف: أدب الحوار والتعبير عن الرأي موضوع خطبة الجمعة.. غدًا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:11 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع  "أدب الحوار والتعبير عن الرأي" موضوع خطبة الجمعة القادمة 13 / 11 / 2020م .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه لا بد من ترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني وفقه العيش المشترك بين الناس جميعا وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاحتراب والاقتتال، وأن وزارة الأوقاف المصرية تعمل من خلال منهج ثابت وخطة عمل متكاملة لترسيخ أسس الحوار والسلام الإنساني والإيمان بالتنوع واحترام الآخر .

و أطلقت الأوقاف منذ أيام مبادرة "نتعايش باحترام متبادل" في فقه وروح التعايش باحترام بين بني الإنسان، وأنها ستعقد أولى فاعليات المبادرة يوم الثلاثاء الموافق 10 / 11 / 2020م بمقر دار الهلال الساعة الخامسة مساءً ، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الهلال ومجلة المصور.

وطالبت الأوقاف الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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