اجتماع عاجل لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي

عقد رؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا مشتركا بمشاركة قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد آل علي وذلك وفق ما أعلنه الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي .





كما أوضح الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، أن الاجتماع تم عقده عبر تقنية "الاتصال المرئي" ويمثل اجتماع الدورة السابعة عشرة للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان.





وبدوره ألقى رئيس الاجتماع الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة أشاد فيها بحرص الدول الأعضاء ودعمها الكبير لتعزيز مسيرة التعاون والمضي بالتكامل العسكري الخليجي المشترك بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون رغم التحديات والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.





ومن جانبه قال الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية إن "اجتماع اللجنة العسكرية العليا اليوم، يأتي لإقرار بعض القرارات ورفع التوصيات التي تساهم في دفع مسيرة التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".