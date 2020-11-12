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برلمان

مقترح جديد بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمدن

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
طالب النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة، بضرورة وضع أسعار ثابتة لمتر التصالح في مخالفات البناء، في المراكز والمدن، مشيرًا إلى أنه مقترح مهم يمس جميع المواطنين وبمثابة "مطلب جماهيري" ينتظره الجميع، من أجل التخفيف على المواطنين.

واقترح النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تكون أسعار التصالح في مخالفات البناء في المراكز والمدن كالتالي: الشارع الأقل من 10م اتساعا بقيمة 50 جنيها للمتر، الشارع الأقل من 20 م بقيمة 100 جنيه للمتر، الشارع الأكثر من 20 م، بقيمة 200 جنيه للمتر.

وأشار عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، إلى أن هناك شكاوى من المواطنين تتعلق بتفاوت أسعار التصالح في مخالفات البناء، مع أن المنطقة واحدة تقريبًا، مؤكدا أن تدخل الحكومة بوضع قيمة ثابتة لسعر التصالح ينهي تلك الأزمة.

في سياق متصل، طالب النائب المحافظين، بمعاملة القرى والعزب بالقاهرة الكبرى، كمعاملة بقية القرى والعزب على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديد قيمة التصالح فيها 50 جنيها للمتر.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت قرارًا بتحديد سعر التصالح في مخالفات البناء بـ 50 جنيها في القرى وتوابعها.

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء سعر المتر بـ 50 جنيها حد أدنى و200 جنيه كحد أقصى.

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