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فن

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:45 م
دينزل واشنطن
دينزل واشنطن
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شروق ابراهيم
أثار النجم العالمي دنزل واشنطن حالة من البلبلة في منطقة بيفرلي هيلز بولاية كالفورنيا الأمريكية بسبب مزاعم جيرانه أن منزله تعرض لحريق أمس الأربعاء. 

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير له إنه بمجرد وصول رجال المطافي لم يعثروا على وجود أي شيء مشتعل داخل المنزل الذي يبلغ مساحته 29 ألف قدم. 

وأشارت الصحيفة البريطانية أن جيران دينزل واشنطن شاهدوا دخان منبعث من الطابق الثاني للمنزل لذلك على الفور تواصلوا على رجال المطافي، مشيرا إلى أنه تم تفسيره فيما بعد أنه ناتج عن فرن متواجد داخل المنزل.

كما لم يتم تحديد أن كان دنزل واشنطن كان متواجدا في المنزل مع أفراد أسرته أم لا خلال حدوث هذه الواقعة. 

ونفى المتحدث الإعلامي باسم النجم العالمي لـ Usa today نشوب أي حريق داخل المنزل وأن الجميع بخير وسلامة.
هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور
هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

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