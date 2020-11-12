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أخبار العالم

مقتل زعيم حركة أوزباكستان الإسلامية في عملية مداهمة بشمال أفغانستان

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل عزيز يولداش زعيم حركة أوزباكستان الإسلامية المتطرفة، في عملية مداهمة شنتها القوات الأفغانية في ولاية "فارياب" الواقعة شمالي البلاد. 

وأوضحت الوزارة - في بيان وفقًا لقناة (طلوع) الأفغانية اليوم الخميس- أن نجل يولداش أُصيب أيضًا في العملية التي شنت بقرية "سيد جول" الواقعة في مقاطعة "غومارش" بالولاية.

وأشارت إلى أن "يولداش" كان متورطًا في عدد من الهجمات الإرهابية وقتل المواطنين الأفغان في الولايات الشمالية .. ولم تفصح الوزارة عن أي تفاصيل أخرى حول العملية.

يُذكر أنه تم إدراج حركة أوزباكستان الإسلامية كـ"منظمة إرهابية" على مستوى العالم؛ حيث كانت قد أنُشئت في عام 1998 وأعلنت موالاتها لتنظيم القاعدة وحركة طالبان الإرهابية، إلا أن أمير الحركة قد أعلن في عام 2015 تغيير الانتماء إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، وفقًا لما أوردته تقارير إخبارية.

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