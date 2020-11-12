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حوادث

إصابة 7 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أصيبت 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، في حادث سير، وقع اليوم الخميس، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم ببني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، نتج عنه إصابة 7 أشخاص، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وصّرح مصدر بمستشفى بني سويف الجامعي، أن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى استقبل 7 مصابين جراء الحادث، هم: «هدي علي محمد» 50 سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، و«عزت محمود حسين» 28 سنة، صيدلي، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، و«ميار محمد أحمد» 23 سنة، جروح وكدمات متفرقة، و«مريم محمد أحمد» 21 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح وكدمات متفرقة، و«مصطفى محمد أحمد» 10 سنوات، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة و«مكة عزت محمود» سنتين، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة و«منة عزت محمود» شهرين، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، جميعيهم يقيمون ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «٧٢٦٩ أ و» وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

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