خبيرة تربوية: القنوات التعليمة ومجموعات التقوية خطوة ايجابية للقضاء على الدروس الخصوصية

قالت دكتورة مايسة فاضل استاذة علم النفس التربوي بالمركز القومي للإمتحانات أن القنوات التعليمية ومجموعات التقوية المخفضة والمنصات الالكترونية هي احدي الخطوات الايجابية لالغاء ظاهرة الدروس الخصوصية وعودة آلية العمل داخل المدارس وعودة وقار المعلم مجددًا.





وأضافت "مايسة" في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد " أن العمل علي تلك الخطوة سيتخذ وقت ولكن لم يتم الإنتهاء من تلك الظاهرة هذا العام بشكل كامل، مشددةً علي ضرورة تعاون الأهالي والمعلمين لتنفيذ تلك القرارات الوزارية التي تعود بالنفع الأول عليهم ولرفع الأعباء الإقتصادية التي تواجه الاهالي وحل تلك الازمة التي تمر بها البلاد لمواجة فيروس كورونا.









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وأشارت إلى دور المعلم الكبير داخل قاعات التدريس من التربية التاهيل قبل العليم والذي يعد الهدف الاول للوزارة في مصر لافتة الي عمل الدروس الخصوصية علي عملية التلقين والتعليم فقط دون النظر الي الجوانب الاخري والنظر الي اهمية التبعاد الاجتماعي وتقليل الاعداد داخل القاعات حيث التخطيط الي الربح فقط





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب المدارس لن يحتاجوا إلى الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، قائلًا: أتمنى أن نركز على التعلم ولا ننشغل بالتقييم والدرجات.





حيث قال وزير التربية والتعليم، إنه لا توجد أي نية لإعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية خلال العام الدراسي الحالي ، باعتبارها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين.





وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عمل مجموعات تقوية لكافة المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد اختياريًا وليس إجباريًا، وستكون مجموعات التقوية بالنسبة لسنوات النقل تحت إشراف المدرسة، أما بالنسبة للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي فسوف تكون تحت إشراف الإدارة التعليمية.









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وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم تخصيص 85% من حصيلة رسوم مجموعات التقوية التي سيتم تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد لصالح المعلمين أنفسهم لتحسين أوضاعهم المادية، بينما تؤول باقي الحصيلة المقدرة بـنسبة 15% لصالح المدرسة لدعم صيانة المنشآت والأجهزة بها.





وأكد أنه سيتم كذلك تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها لتكنولوجيا تناسب توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني، كما سيتم تحديد نسبة 10% للطلاب بمجموعات التقوية لصالح الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء، وإعفاؤهم من رسوم الاشتراك بالكامل.





كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن القنوات التعليمية تظهر في العام الدراسي الجديد بشكل مميز جدا ومختلف عما كان متوفرا في الاعواد الدراسية الماضية.





وقال وزير التربية والتعليم : أن القنوات التعليمية على أعلى مستوى و تقدم مناهج من 4 ابتدائي حتى الثانوية العامة ، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم جميع الحصص في جميع المواد على الهواء مباشرة





وأطلقت وزارة التربية والتعليم قناة مدرستنا الجديدة والتي تتمثل تفاصيلها فيما يلي:

- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.

- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.

- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى.

- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.

- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي". الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوي الى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.