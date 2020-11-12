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حوادث

انتحار شاب بالشروق بعد خناقة مع والدته.. ومحاولة أخرى داخل فندق بالزمالك

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:17 م
انتحار
انتحار
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محمد صبري
شهدت القاهرة واقعتي انتحار شابين، الأولى بحى الشروق، حيث لقى مصرعه بعد إلقاء نفسه من شرفة منزله، بينما نجا الآخر من الموت بالزمالك، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.


واقعة الانتحار الأولى تم اكتشافها عندما تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا بسقوط شخص من الطابق الثالث بعقار سكني، وانتقل رجال المباحث وتبين أن الجثة لشاب "25 سنة" ألقى بنفسه من شرفة منزله بعد مشادة مع والدته تطورت لمشاجرة قام على أثرها بإلقاء نفسه منتحرا من الطابق الثالث ليلقى مصرعه فى الحال، وذلك بسبب خلافات أسرية.


أما الواقعة الثانية فكانت في قصر النيل، حيث تلقى القسم بلاغا بمحاولة انتحار شاب "26 سنة" داخل فندق معروف بالزمالك من خلال تناول أقراص طبية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين أن الشاب مقيم بغرفة الفندق وحاول الانتحار من خلال تناول أقراص طبية إلا أن إدارة الفندق أنقذته.


وتم استدعاء أحد أقاربه ونقله مركز السموم بقصر العيني لإسعافه، وسيقوم فريق من رجال المباحث باستجوابه فور تحسن حالته الصحية، فيما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بالاستعلام عن حالته الصحية.

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