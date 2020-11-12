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وزير خارجية روسيا: لن نقدم التهانى فى الانتخابات الأمريكية حتى الموعد الرسمي للنتائج

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:53 م
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي
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هاجر إبراهيم
قال وزير الخارجية الروسي، إن الرئيس فى ولايات المتحدة جاء إلى الحكم متسلم إلى السلطة بعدد أقل من الأصوات، حيث أن ذلك لا يتطابق مع المنطق، متابعا: "نعم نحن ندرك ذلك ولكن هذه هى منظومة الإنتخابات".

وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أنه إذا كان الأمريكان راضون عن انتخاباتهم وما يجرى لديهم فهذا شأنهم، فليحلوا تلك المسألة بنفسه، أما فى ما يخص التهنئة فأنا أندهش فى إعطاء تلك الإنتخابات أهمية كبيرة.

وتابع أن التهنئة تأتي بعد الإعلان الرسمى لنتائج الانتخابات، لافتا إلى أن روسيا تنتظر النتيجة الرسمية للانتخابات الأمريكية حتى تتم التهنئة للرئيس الأمريكي اللجديد.

وأكد أنه يجب إنتظار التصريح الرسمي حول النتائج، متابعا أن هناك إجراءات واضحة فى الولايات المتحدة وفى ال14 من ديسمبر سوف يتم إجتماع الناخبون الأمريكين، وبالتالى سيتم مناقشة من حصل من المرشحين من حصل على الأصوات.

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