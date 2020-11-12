هيئة كبار العلماء فى السعودية: الإخوان جماعة إرهابية منحرفة..فيديو

قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفى، إن السعودية عانت كثيرا من الإرهاب، حيث شهدت 90 شهيد و 608 جريح من المدنين، منوها إلى أن بالرغم أن السعودية عانت مثلما عانت مصر من الإرهاب، ولكنها عانت فى فترة متأخرة عن مصر، وتعتبر بمثابة معاناة كبيرة جدا أدت إل خسائر كبيرة.





وأضاف أحمد رفعت، خلال استضافته فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن هيئة كبار العلماء التى تم تأسيسها من سنة 71 بقرار من الملك فيصل، وتكون المؤسسة المعتمدة رسميا من الفتوة والتشريع الفقهى والدينى، أتت هذة المؤسسة من عملية التحديث التى تحدث منذ سنوات فى السعودية.





وأشار"رفعت"، إلى أن هذه المؤسسة فتوة مهمه، وخاصة لأنها قالت أن الإخوان ليست جماعات إرهابية فقط، ولكنها لم تقدم أى خدمات فى صالح الدين الإسلامى، سواء كانت على المستوى الفقهى أو المستوى العلمى، فأصبح يوجد قذف مباشر لكل من ينتسب إلى الجماعة.





وأكد الكاتب الصحفى، أن الجماعات الإرهابية بالفعل توجد فى مأزق، لولا أنها مدعومة من قوة خفية ولها تأثير فى إدارة العلاقات السياسية على مستوى العالم، وايضا تدعم من أجهزة المخابرات عالمية، فكانت انتهت من فترة زمنية طويلة.





وأوضح الكاتب الصحفى، أن مصر بدأت أن تعرف الإرهاب التنظيمى السرى أثناء تم عملية اغتيال رئيس الوزراء أحمد ماهر، وأيضا عند اغتيال أول قاضى بمصر، حيث أنهم كانوا يقومون بإغتيال القضاة عند الإختلاف مع أحاكمهم.



