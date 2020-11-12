برلماني: المجتمع الدولى مطالب بتنفيذ رؤية السيسى بالتصدي للدول الراعية للإرهاب

وصف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية ت أكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الناجحة للعاصمة اليونانية اثينا على أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا يجوز ربطها بأى دين أو حضارة أو منطقة جغرافية، داعيًا للتصدي للدول الداعمة له وانتهاج سياسات ومواقف حاسمة لمحاسبة أنظمة الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة عبر دعم تلك الجماعات بالتدريب والتسليح والتمويل، والتي توفر لهم الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية للتحريض على الإرهاب بانها رسالة مهمة للعالم كله.





وطالب " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله الاسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى انقاذ العالم من ظاهرة الارهاب الاسود التى باتت تمثل خطرا داهما على الامن والسلم الدوليين بعد أن اصبحت اى دولة فى العالم معرضة لوقوع اعمال ارهابية بها.



