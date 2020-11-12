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إعصار إيتا يقترب من سواحل فلوريدا.. فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:15 م
إعصار إيتا
إعصار إيتا
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات عن اقتراب إعصار إيتا من سواحل فلوريدا.

أطلقت جواتيمالا نداءً دوليا للمساعدة في التغلب على الأضرار التي سببها إعصار "إيتا"، الذي خلف 46 قتيلا و96 مفقودا وإصابة نحو 700 ألف شخص الأسبوع الماضي.

وقال أوسكار كوسيو، السكرتير التنفيذي لمركز "كونريد" الوطني لمواجهة الكوارث في جواتيمالا - في بيان حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الخميس- إنه تم تجاوز القدرة الوطنية على الاستجابة، موضحا مدى إلحاح نداء المساعدة إلى المجتمع الدولي.

وأضاف "كونريد" أن وزارة الخارجية في جوانتيمالا وجهت هذه الاستغاثة إلى الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ووكالات التعاون الدولي المعتمدة في البلاد وعبر البعثات الدبلوماسية في الخارج.

بدوره، أعلن برلمان جواتيمالا حالة الكارثة الكبرى في 10 مقاطعات من أصل 22 مقاطعة في البلاد.

يذكر أن إعصار "إيتا" الذي ضعف منذ ذلك الحين إلى منخفض استوائي، تسبب في هطول أمطار غزيرة وفيضانات كارثية في أمريكا الوسطى، مما أسفر عن مقتل نحو 50 شخصا على الأقل.

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