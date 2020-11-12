صدمة فى إسرائيل.. استقالة مفاجئة لمحقق قضايا فساد نتنياهو

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، أن محقق الشرطة الإسرائيلية المسئول عن التحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فى قضايا الفساد المنسوبة إليه قدم استقالته بشكل مفاجئ.









وقالت الصحيفة إن محقق الشرطة الذي حقق مع نتنياهو أعرب عن نيته تقديم استقالته.











وأكدت "يديعوت" أن ضابط الوحدة الاقتصادية في "لاهف 433"، ايلي اساياج، أعلن عن نيته الاستقالة بعد 35 عاما في الخدمة بالشرطة الإسرائيلية، وبعد أن لم تتم ترقيته إلى درجة جنرال في دورة الترقيات الأخيرة.









وكان اساياج قد عين في منصبه الحالي قبل 3 سنوات، وتولى رئاسة الوحدة التي حققت مع رئيس الحكومة نتنياهو في الملفين 3000 (الغواصات) و4000 (بيزك- والا)، كما حقق بشكل شخصي مع نتنياهو.