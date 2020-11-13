AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

50 جنيها للمتر.. برلماني يطالب بمعاملة القرى بالقاهرة الكبرى مثل الريف بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
مخالفات البناء -
مخالفات البناء - أرشفية
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، من الحكومة، بمعاملة القرى والعزب بالقاهرة الكبرى، كمعاملة بقية القرى والعزب على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديد قيمة التصالح فيها 50 جنيها للمتر.

وقال عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هناك مناطق كثيرة في القاهرة تعتبر قرى وعزب، وحالة المواطنين فيها الاقتصادية صعبة للغاية.

وتابع النائب: "لذلك يجب على الحكومة ضرورة التعامل مع تلك المناطق مثل بقية المحافظات".

وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا، في وقت سابق، بتوحيد قيمة سعر متر التصالح في مخالفات البناء بـ 50 جنيها للمتر فى القرى والريف.

وينص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن سعر المتر يبدأ من 50 جنيها كحد أدنى إلى 200 جنيه كحد أقصى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للتخفيف على المواطن.. إسكان البرلمان: تحديد 50 جنيها للمتر في التصالح بمخالفات البناء بالريف والقرى

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مدبولي: 50 جنيها للمتر للتصالح في مخالفات البناء بالريف والقرى.. نواب: سيزيد إقبال المواطنين على التقدم بطلبات.. وسيحميهم من إزالة المبانى غير المرخصة

50 جنيها للمتر .. الجيزة تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء السكني

وفقا لنوع المخالفة.. احسب قيمة التصالح في مخالفات البناء

محافظ الدقهلية يناشد المخالفين سرعة التقدم بطلبات التصالح لعدم التعرض للمساءلة

على غرار الريف.. مقترح برلماني بتحديد قيمة ثابتة لسعر التصالح في مخالفات البناء بالمدن وعواصم المحافظات

ترشيحاتنا

تحسن مزاجك .. 4 أسباب للاستحمام بالماء البارد في الشتاء

الدفاع التشيكية تكشف سبب سقوط طائرة قوات حفظ السلام فوق البحر الأحمر

بالفيديو.. لقاء الخميسي ترقص "SALSA" مع مدربها الخاص

أول رد فعل لوالد المتهم بقضية ازدراء الأديان بالإسماعيلية

كنت بهزر.. أول رد فعل للمتهم بإذلال أمه في الشرقية

عاجل| البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة 0.5%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدد خطورة العدوى.. دراسة تكشف أهم فترة عند الإصابة بـ كورونا

تحسن مزاجك .. 4 أسباب للاستحمام بالماء البارد في الشتاء

تمارين الضغط وحفر القبور.. عقوبات مفاجئة لغير الملتزمين بارتداء الكمامات بإندونيسيا