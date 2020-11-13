50 جنيها للمتر.. برلماني يطالب بمعاملة القرى بالقاهرة الكبرى مثل الريف بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء

طالب النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، من الحكومة، بمعاملة القرى والعزب بالقاهرة الكبرى، كمعاملة بقية القرى والعزب على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديد قيمة التصالح فيها 50 جنيها للمتر.





وقال عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هناك مناطق كثيرة في القاهرة تعتبر قرى وعزب، وحالة المواطنين فيها الاقتصادية صعبة للغاية.





وتابع النائب: "لذلك يجب على الحكومة ضرورة التعامل مع تلك المناطق مثل بقية المحافظات".





وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا، في وقت سابق، بتوحيد قيمة سعر متر التصالح في مخالفات البناء بـ 50 جنيها للمتر فى القرى والريف.



