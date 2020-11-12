نقل الأصول العلاجية في بورسعيد والأقصر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن صدور قرار لمجلس الوزراء، والذي يختص بأن تؤول الأصول العلاجية في نطاق بورسعيد والأقصر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.









وأضاف بيان الهيئة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن تؤول جميع الأصول العلاجية في نطاق محافظة بورسعيد ، من وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.





هذا؛ وبموجب قرار مجلس الوزراء يؤول مبنى المنطقة الطبية الأول بحي العرب في بورسعيد للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محل الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفيما يتعلق بذلك المبنى.









كما نص قرار مجلس الوزراء أيضًا على نقل الأصول العلاجية في نطاق محافظة الأقصر، مثل وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك نقلًا من الجهات المختلفة، وعليه تحل هيئة الرعاية الصحية في كل ما لها من حقوق والتزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

















كما نص القرار أيضًا على أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول، وفقًا لمعايير الجودة والإعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل بمحافظتي بورسعيد والأقصر، وذلك لضمها إلى النظام وفقًا للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.









وطبقًا للقرار تتخذ وزيرة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول المحددة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية، التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.









كما تتخذ الوزيرة إجراءات نقل موظفي الأصل المبين من شاغلي الوظائف المرتبطة بعمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية، التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.









من جهته، ثمن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، قرار مجلس الوزراء والخاص بنقل الأصول رسميًا بمحافظتي بورسعيد كأول محافظة تم افتتاح المنظومة بها رئاسيًا منذ عام، وهذا يعبر عن نجاح تطبيق المنظومة بالمحافظة، لافتًا إلى أن قرار مجلس الوزراء بنقل الأصول العلاجية بمحافظة الأقصر يعكس ثقة القيادة السياسية في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويدفع المشروع لمزيد من النجاحات، حيث جاء قرار نقل الأصول سابقّا لإطلاق منظومة التأمين الصحي رسميًا بالمحافظة، مما يؤكد دعم القيادة السياسية وثقتها الكاملة في المنظومة.







