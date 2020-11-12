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منوعات

فنان إسباني يخطئ في ترميم تمثال ويجعله يشبه دونالد ترامب وشيئين آخرين

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:55 م
فنان يخطأ في ترميم
فنان يخطأ في ترميم تمثال ويجعله يشبه دونالد ترامب وشيئين
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يارا زكريا
أخطا فنان في ترميم تمثال عمره عقود من الزمان، حيث جعله يشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشيئين آخرين، حسبما ذكر النقاد وعشاق الفن في إسبانيا. 


تعرض التمثال الذي يخضع لعملية ترميم فوق أحد البنوك بمدينة بلنسية الإسبانية لسخرية العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.




نشر الرسام أنطونيو جوزمان صورا لعملية "الترميم الفاشلة" للفنان الذي لم يكشف عن هويته على التواصل، معلقًا: "تبدو كرسوم كاريكاتورية، كما تلقب بـ "رأس البطاطس في بلنسية".


التمثال الأصلي يعود لعام 1923 لعذراء مبتسمة محاطة بالماشية إلى أن غير شكلها الفنان المستأجر لترميمها بجعلها تمتلك أنفا متكتلا مشوها، وعينين متفاوتتين، ومظهرا ذائبا.


أثار تشويه التمثال غير المقبول غضبًا بين عشاق الفن، الذين قارنوها بـ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، و"كارتون"، و"رأس البطاطس"، حسبما ذكرت صحيفة "آرت"، لافتةً إلى قول أحد النقاد الغاضبين مازحًا: "نظرًا لأنه يتعين على الرئيس الأمريكي مغادرة البيت الأبيض، فقد انتقل إلى هنا".

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