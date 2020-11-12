فنان إسباني يخطئ في ترميم تمثال ويجعله يشبه دونالد ترامب وشيئين آخرين



أخطا فنان في ترميم تمثال عمره عقود من الزمان، حيث جعله يشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشيئين آخرين، حسبما ذكر النقاد وعشاق الفن في إسبانيا.









تعرض التمثال الذي يخضع لعملية ترميم فوق أحد البنوك بمدينة بلنسية الإسبانية لسخرية العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.



















نشر الرسام أنطونيو جوزمان صورا لعملية "الترميم الفاشلة" للفنان الذي لم يكشف عن هويته على التواصل، معلقًا: "تبدو كرسوم كاريكاتورية، كما تلقب بـ " رأس البطاطس في بلنسية".











التمثال الأصلي يعود لعام 1923 لعذراء مبتسمة محاطة بالماشية إلى أن غير شكلها الفنان المستأجر لترميمها بجعلها تمتلك أنفا متكتلا مشوها، وعينين متفاوتتين، ومظهرا ذائبا.







