معتز محمود: انتخابات النواب تميزت بالنزاهة.. ونسير على طريق الديمقراطية

أشاد النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، بنزاهة العملية الانتخابية والتي أجريت بإشراف قضائي كامل، وكان التصويت الشعبي هو الفيصل الوحيد في نتائج انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أنه رغم إجرائها في ظل ظروف صعبة، إلا أن مصر نجحت بامتياز في هذا العرس الديمقراطي.





وقال "محمود"، في تصريحات له، إنه لا يمكن لأحد أن يتحدث عن أي تلاعب في نتيجة انتخابات مجلس النواب، والتي تميزت بنزاهة غير مسبوقة، مما جعل المواطنين يشعرون بقيمة صوتهم، مطالبًا بالتصدي لأي شائعات تخرج للنيل من المسار الديمقراطي الذي تسير فيه مصر.





وأكد النائب أن الأحزاب من الطبيعي أن يكون لها تمويل، وهو ما يحدث في الحياة الحزبية في مصر، وأي دولة في العالم، لكن هذا غير مرتبط مطلقًا بالترشح للانتخابات.



