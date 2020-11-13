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برلمان

معتز محمود: انتخابات النواب تميزت بالنزاهة.. ونسير على طريق الديمقراطية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، بنزاهة العملية الانتخابية والتي أجريت بإشراف قضائي كامل، وكان التصويت الشعبي هو الفيصل الوحيد في نتائج انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أنه رغم إجرائها في ظل ظروف صعبة، إلا أن مصر نجحت بامتياز في هذا العرس الديمقراطي.

وقال "محمود"، في تصريحات له، إنه لا يمكن لأحد أن يتحدث عن أي تلاعب في نتيجة انتخابات مجلس النواب، والتي تميزت بنزاهة غير مسبوقة، مما جعل المواطنين يشعرون بقيمة صوتهم، مطالبًا بالتصدي لأي شائعات تخرج للنيل من المسار الديمقراطي الذي تسير فيه مصر.

وأكد النائب أن الأحزاب من الطبيعي أن يكون لها تمويل، وهو ما يحدث في الحياة الحزبية في مصر، وأي دولة في العالم، لكن هذا غير مرتبط مطلقًا بالترشح للانتخابات.

في سياق متصل، ثمن معتز محمود الإقبال الكبير الذي شهدته انتخابات مجلس النواب، خاصة من الشباب والمرأة، مضيفًا: "نحن نسير في الطريق الصحيح نحو الديمقراطية".

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