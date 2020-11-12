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محافظات

تخصيص لجان من الصحة للتفتيش على حمامات السباحة في الوادي الجديد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:46 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمرور لجان تفتيش من مديرية الصحة للتأكد من صلاحية مياه حمامات السباحة بالنوادي وذلك حفاظًا علي صحة وسلامة النزلاء، جاء ذلك خلال تفقده للإستراحة الممتازة اليوم الخميس .

كما وجه بسرعة إنشاء محلات بسور الإستراحة الخلفي لإستغلالها في تقديم خدمات لأهالي المنطقة المجاورة، والإنتهاء من إستكمال المسطحات الخضراء داخل الإستراحة. َوتضم الاستراحة الممتازة دورين ، الأرضي يشمل قاعة كبري وصاله لكبار الزوار و الدور العلوي يشمل عدد 8 غرف وجناح" VIP"، بالإضافة حمام سباحة بمساحة 12.5م × 25م لخدمة رواد الاستراحة وشاليهات وكافتيريا وذلك بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنية .

وفي ذات السياق تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال إنشاء الطريق الذي يجري إنشاءه لربط أحياء أرض المعلمين والأمل بالخارجة مروراَ بمنطقة البحوث الزراعية.

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ووجه الزملوط، بسرعة تحويل نظم الري بالأراضي الزراعية المجاورة للري الحديث، وردم المصرف الموجود بالمنطقة، لاستكمال أعمال إنشاء الطريق والحفاظ على سلامته من مياه الصرف الزراعي، وتوفير بديل للمصارف المطلوب ردمها بما يحقق تصريف كميات مياه الواردة إليها.

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