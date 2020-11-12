مبادرة حياة كريمة تكشف تفاصيل ضخ 1.9 مليار جنيه لمشروعات الطرق

قال الدكتور ولاء الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إنه تم ضخ 1.9 مليار جنيه لتنفيذ عدد كبير من مشروعات الطرق، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة 550 كيلو من الطرق والتى كانت غير ممهدة ومؤهلة فى السابق فى 375 قرية.





وأضاف "الكريم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم إضافة ما يقرب من 432 مشروعا لتحسين كفالة الإنارة العامة فى كل تلك القرى، موضحا أنه تم تنفيذ تلك المشروعات بالفعل .





وتابع أن الربط بين المحافظات والطرق الإقليمية تستثمر فيها الدولة بشكل كبير جدا، لافتا إلى أن المشكلة أن المواطن لا يشعر بجدوى هذا المحور التنموي لحركة التنمية لأن الطريق غير مرصوف أمام منزله.





وأكد أنه ما يتم عمله فى التنمية المحلية هو التكامل مع تلك التنمية، حيث يتم ضخ تمويل لربط المواطن التجمعات الريفية، وبالتالي المواطن يصبح إدراكا بقيمة المحاور التنموية التى تستثمر بها الدولة على المستوى القومى وعلاقاتها بالحياة اليومية.





وأشار إلى أن تلك المحاور التنموية تربط المناطق الريفية بأقرب طريق ينتمى إلى المحاور التنموية الإقليمية، حيث أن الهدف من مبادرة حياة كريمة فى الألف تجمع ريفي الذى يتم العمل عليه أن يرتبطوا جغرافيا بالمراكز الحضارية ومناطق تقديم الخدمات.



