لمواجهة تجمعات المياه.. إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بشارع ملك حفني بالإسكندرية

كثفت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية جهودها في مواجهة موجة هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة والتعامل مع تجمعات وكسح مياه الأمطار مع استمرار موجة الطقس غير المستقر التى تشهدها محافظة الإسكندرية، منذ بدء النوة بتاريخ 4 نوفمبر، واستمرار سقوط الامطار علي بعض المناطق على محافظة الإسكندرية.









ووجه اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بالبدء اليوم فى تنفيذ مشروع عاجل لإحلال وتجديد خط الصرف الصحى بشارع ملك حفني حتي شارع مسجد الرحمة، وزيادة قطر الخط من 8 بوصات إلى 10 بوصات، وتصريف المياه علي محطة 6 للصرف الصحى مباشرة.









يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع بعض النقاط السخنة والتي تجمعت بها مياه الامطار خلال النوة.