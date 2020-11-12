AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أخبارالتعليم.. تخفيض 50% من الاشتراك السنوي لطلاب فصول الخدمات الفنية .. آخر موعد لتلقي الشكاوى والالتماسات الخاصة بنتائج طلاب آداب عين شمس

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:09 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:

نائب رئيس جامعة طنطا يشارك فى مناقشة رسالة دكتوراه بتجارة دمنهور


متابعة صحية للمتعافين من "كورونا" بالمستشفى التعليمى بطنطا 


خبيرة تربوية: القنوات التعليمة ومجموعات التقوية خطوة ايجابية للقضاء على الدروس الخصوصية 


الأحد.. جامعة حلوان تنظم دورة حول تنظيم المؤتمرات العلمية 


اليوم ..آخر موعد لتلقي الشكاوى والالتماسات الخاصة بنتائج طلاب آداب عين شمس 


مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يستضيف اليوم عرضًا للأوبرا الملكية البريطانية 


جامعة عين شمس تبحث سبل المشاركة الطلابية الفاعلة في مؤتمرها الدولي 


15 نوفمبر.. دورة تدريبية بجامعة حلوان عن طرق الاستدلال على أصالة الآثار


 ألسن عين شمس تستضيف خبراء سوق العمل لطلاب السنوات النهائية


 تخفيض 50% من الاشتراك السنوي لطلاب فصول الخدمات الفنية | تفاصيل 


ماذا قدمت التعليم لتخفيف الأعباء التعليمية على الأسر الأولى بالرعاية؟.. طارق شوقي يجيب 


آخر موعد لتقديم أوراق الالتحاق بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

خاص.. إصابة لاعب المنتخب الأوليمبي بفيروس كورونا

احتفلوا بعيد ميلادي ٥ مرات.. لأول مرة سوسن بدر تكشف عن تاريخ ميلادها الحقيقي

الأرصاد تكشف عن موعد سقوط الأمطار.. فيديو

ضياء السيد: هؤلاء الأنسب لخوض مباراة توجو.. والنني يستحق الإشادة

تضامن الشرقية: فيديو إهانة شخص لوالدته قديم والسيدة ميسورة الحال وتصالحت مع نجلها

حكم كتابة اسم الميت على الصدقة الجارية.. البحوث الإسلامية يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وعلى الموضة.. شاهد أجمل إطلالات أسيل عمران

مثيرة للجدل وغريبة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات مايا دياب في عيد ميلادها

لا للتعصب.. وزير الرياضة: الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والزمالك بشروط