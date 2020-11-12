أخبارالتعليم.. تخفيض 50% من الاشتراك السنوي لطلاب فصول الخدمات الفنية .. آخر موعد لتلقي الشكاوى والالتماسات الخاصة بنتائج طلاب آداب عين شمس

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:

نائب رئيس جامعة طنطا يشارك فى مناقشة رسالة دكتوراه بتجارة دمنهور

متابعة صحية للمتعافين من "كورونا" بالمستشفى التعليمى بطنطا

خبيرة تربوية: القنوات التعليمة ومجموعات التقوية خطوة ايجابية للقضاء على الدروس الخصوصية

الأحد.. جامعة حلوان تنظم دورة حول تنظيم المؤتمرات العلمية

اليوم ..آخر موعد لتلقي الشكاوى والالتماسات الخاصة بنتائج طلاب آداب عين شمس

مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يستضيف اليوم عرضًا للأوبرا الملكية البريطانية

جامعة عين شمس تبحث سبل المشاركة الطلابية الفاعلة في مؤتمرها الدولي

15 نوفمبر.. دورة تدريبية بجامعة حلوان عن طرق الاستدلال على أصالة الآثار

ألسن عين شمس تستضيف خبراء سوق العمل لطلاب السنوات النهائية

تخفيض 50% من الاشتراك السنوي لطلاب فصول الخدمات الفنية | تفاصيل

ماذا قدمت التعليم لتخفيف الأعباء التعليمية على الأسر الأولى بالرعاية؟.. طارق شوقي يجيب

آخر موعد لتقديم أوراق الالتحاق بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة