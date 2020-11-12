القرينة سبب اختفاء توءم من رحم سيدة في الأقصر.. رأت كابوسا بإجهاضها فاستيقظت على بقعة دم.. والطبيب: كانت حامل ولم نجد أي آثار لأجنة في أحشائها

واقعة لا يصدقها العقل

*اختفاء جنينين من رحم سيدة فى الشهر السادس في الأقصر

*أهل المريضة رجحوا أن ما حدث بسبب السحر







حالة من الغموض يعيشها الوسط الطبي بمحافظة الأقصر عقب واقعة اختفاء جنينين من رحم سيدة فى الشهر السادس من الحمل.





يقول عبد الناصر محمد إبراهيم إن ابنته "ولاء" قد حملت فى توأم وكانت تتردد على أطباء النساء والتوليد بأرمنت حتى أصبحت فى الشهر السادس وحدد لها أحد الأطباء ميعاد ولادتها القيصرية، ولكن منذ يومين رأت فى منامها كابوسا بأن سيدة تقوم بإجهاضها وحين استيقظت وجدت بقعت دم على فراشها ومياه كثيرة على أثرها توجهت الى مستشفى أرمنت المركزى للكشف.





وأشار إلى أنه عقب الكشف الطبي لها قال الأطباء لها بأنه لا يوجد أى آثار للأجنة داخل رحمها، مؤكدا أن ابنته لم تجد آى آثار للأجنة على فراشها عقب ظهور بقعة الدم ذلك بحسب قوله.



