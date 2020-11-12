AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

القرينة سبب اختفاء توءم من رحم سيدة في الأقصر.. رأت كابوسا بإجهاضها فاستيقظت على بقعة دم.. والطبيب: كانت حامل ولم نجد أي آثار لأجنة في أحشائها

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:50 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المحافظات
واقعة  لا يصدقها العقل
*اختفاء جنينين من رحم سيدة فى الشهر السادس في الأقصر
*أهل المريضة رجحوا أن ما حدث بسبب السحر


حالة من الغموض يعيشها الوسط الطبي بمحافظة الأقصر عقب واقعة اختفاء جنينين من رحم سيدة فى الشهر السادس من الحمل.

يقول عبد الناصر محمد إبراهيم إن ابنته "ولاء" قد حملت فى توأم وكانت تتردد على أطباء النساء والتوليد بأرمنت حتى أصبحت فى الشهر السادس وحدد لها أحد الأطباء ميعاد ولادتها القيصرية، ولكن منذ يومين رأت فى منامها كابوسا بأن سيدة تقوم بإجهاضها وحين استيقظت وجدت بقعت دم على فراشها ومياه كثيرة على أثرها توجهت الى مستشفى أرمنت المركزى للكشف.

وأشار إلى أنه عقب الكشف الطبي لها قال الأطباء لها بأنه لا يوجد أى آثار للأجنة داخل رحمها، مؤكدا أن ابنته لم تجد آى آثار للأجنة على فراشها عقب ظهور بقعة الدم ذلك بحسب قوله.

ومن جانبه يقول الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت بالأقصر، إن السيدة قد حضرت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تقول إنها حامل بتوأم فى الشهر السادس وحدث لها نزيف ولكن بالكشف عليها ثبت عدم وجود أي آثار لحمل ولا لأجنة في أحشائها.

وأضاف "عز الدين" أنه تأكد من الأوراق التى مع السيدة وصور الأشعة السابقة لها وصورة شخصية لها وهى حامل، أن السيدة بالفعل كانت حاملا، لافتًا إلى أن حجم رحم المريضة أكبر من الحالات الطبيعية.

وأوضح أن أهل المريضة رجحوا أن ما حدث بسبب السحر، والقرينة السبب فى اختفاء أجنتها وهذا الأمر لا يصدقه العقل ولكن هناك واقعة مشابهة حدثت فى عام 1945 لاحظ  فيها الأطباء بالولايات المتحدة أن هناك حالة اختفاء لأحد الجنينين التوأم عند الكشف بالسونار، وهى من  أعراض متلازمة التوأم المتلاشي وهي ظاهرة يختفي فيها جنينان أو أكثر في حالة الحمل بتوائم، ويحدث للجنين إجهاض تلقائي، لكنه يمتص بواسطة الجنين الآخر أو الأم أو المشيمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة غريبة.. ولادة توأم ملتصق أحدهما برأسين في سوهاج

مصابة بـ كورونا.. جامعة المنيا تفجر مفاجأة حول واقعة وفاة سيدة نتيجة للإهمال

بعد اتهام الأطقم الطبية بالإهمال .. نيابة المنيا تبدأ التحقيق في وفاة سيدة داخل مستشفى النساء

حالة نادرة.. القصة الكاملة لـ ولادة طفل مذبوح الرقبة في الأقصر.. شاهد

استئصال ورم ليفي بوزن 13 كيلو من رحم سيدة في الأقصر.. صور

في الشهر الثامن.. ولادة ٣ توائم بمستشفى الأقصر ..صور

ترشيحاتنا

أ ب إعلام رياضي.. احمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لقناة نادي الزمالك بشأن نهائي أبطال أفريقيا

الكشف مجانًا.. الصحة توضح أعراض مرض السكر

أهلاوي أم زملكاوي؟.. محمد صلاح يثير حيرة الجماهير على السوشيال ميديا |شاهد

ظاهرة غريبة.. اختفاء أجنة من رحم سيدة في الأقصر

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام

وزيرة الصحة توجه بتوفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى مطروح العام وPCR بالحميات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية في عمر الـ80.. رد فعل مفاجئ لمسن بعد منعه من زيارة زوجته المريضة.. شاهد

حققت لقبين.. ملكة جمال مصر تكشف خطوات ترشحها للمسابقة

شاهد| تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمه.. غدا