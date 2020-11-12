أخبار التوك شو.. السيسي: مصر ستكون دائما داعمة للشعب اليوناني.. هاني الناظر: زيادة إصابات كورونا بمصر في هذا الموعد.. الأرصاد توجه رسالة إلى المواطنين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي...









كشف الممثل المصري أحمد أمين ، كواليس تجسيده شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، قائلا إن تجسيده هذه الشخصية هو حلمٌ تحقق على صعيد التمثيل.









قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار بعد موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها بعض المناطق الأيام الماضية.









قال رئيس البرلمان اليونانى ، إن التعاون مع مصر يمثل نموذجا لاحترام القانون الدولى، مشيرا إلى أن اليونان ومصر ينفذون ميثاق الأمم المتحدة، كما شكر مصر على جهودها للحفاظ على سلام المنطقة.









قالت لمى جعلوك، اختصاصي أمراض جلدية، إن الحزام الناري مرض فيروسي يمكن ان ينتشر على عصب من الأعصاب ويؤدي إلى ظهور طفح جلدي، معقبا: مرض الحزام الناري ينتج عن آلام شديدة للغاية.









أطلق الفنان حمادة هلال، فيديو جديدا عبر قناته على "يوتيوب"، في وصلة مصارعة الحبل مع أحد النمور في الإمارات العربية المتحدة واستطاع التغلب على النمر "لايجر".









قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في درجات الحرارة والجو خلال الأيام القادمة، معقبا: وجود الشبورة المائية على الطرق والطريق الزراعي والمسطحات المائية دليل على تحسن الأحوال الجوية في البلاد خلال الأيام القادمة.









قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن عام 2021 سيكون العام الذى سيشهد انحسارا فى أعداد الإصابات بكورونا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن السبب هو وجود مجموعة لقاحات جميعها فى المراحل الأخيرة، ومعظمها نتائجها مبشرة.









حذر الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، من زيادة عدد إصابات فيروس كورونا في فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه يكون أنشط فى درجة الحرارة المنخفضة.









استعرض برنامج "8 الصبح" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس 12 نوفمبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.





الرئيس السيسي: مصر ستكون دائما داعمة للشعب اليوناني

أعرب الرئيس السيسي، عن ترحيبه باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، موجها الشكر لرئيس البرلمان اليوناني لأنهم يوصلون صوت مصر لبرلمانات أوروبا.



