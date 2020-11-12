بهوت شورت.. اوزجي جوريل تتألق بإطلالة جريئة





وظهرت اوزجي جوريل، بتيشرت كافية مكشوف البطن وهوت شورت جينز ساحر، وتركت شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة ومفرود.





ومن الناحية الجمالية لم تتكلف اوزجي جوريل، في وضع الميكب واكتفت بلمسات هادئة مع أحمر شفاه باللون الروز، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط أنيق وبعض الأساور وخاتم لليد وسلسلة رقيقة.





يذكر أن آخر أعمال الممثلة التركية اوزجي جوريل هو مسلسل السيد الخطأ مع الممثل جان يامان.





ولمزيد من التفاصيل شاهد إطلالتها.

تألقت الممثلة التركية اوزجي جوريل، بإطلالة جريئة، ونشرتها عبر تطبيق انستجرام، ونالت إعجاب الكثير من متابعيها.