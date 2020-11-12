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فن

شاهد ... كيف أحيت بوسى شلبى الذكرى الرابعة لوفاة محمود عبد العزيز

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:16 م
بوسى شلبى والراحل
بوسى شلبى والراحل محمود عبد العزيز
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مريم عزت
قامت الاعلامية بوسى شلبى ، بزيارة قبر الفنان الراحل محمود عبد العزيز اليوم ، وذلك لتيحى الذكرى الرابعة لوفاته. 

حيث نشرت صورة عبر خاصية الستورى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وكتبت عليها اسألكم الفاتحة ، ولم تكتف بهذا فقط بل قامت بنشر مقطع فيديو لـ مجموعة من الشيوخ تقوم بقراءة القرآن الكريم له . 

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ونشرت بوسي شلبي، صورة للفنان محمود عبد العزيز معلقة "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الانصات 4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل". 

وأضافت بوسي شلبي، "رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر علي أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي لقد سئمت دوري في تلك الحياة تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي". 


وتابعت بوسي شلبي "أفتقدك جدا وأشتاق لك ولكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم وستبقى ذكرى جميلة معنا و في قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة.اسألكم الفاتحة الذكرى 4".

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