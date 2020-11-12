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محافظات

محافظ الدقهلية يثمن جهود دعم التنمية الاقتصادية بقرى المحافظة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:12 م
الدكتور ايمن مختار
الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس أن هناك تعاونا وتنسيقا تاما مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لتمويل المشروعات الاقتصادية التي تتيح فرص الحياة الكريمة لابناء الدقهلية من كل الفئات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير فرص العمل الحر للمواطنين وخاصة المرأة المعيلة بالمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال اقامة المشروعات الممولة من الجهات المانحة، وفي إطار تكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء، في هذا الشأن.

وقد ثمن المحافظ الجهود المتواصلة  لصندوق التنمية المحلية بمحافظة الدقهلية في دعم التنمية الاقتصادية بقرى الدقهلية من خلال إقامة وتنفيذ مشروعات للمرأة المعيلة، مشيرا الى ان الدقهلية وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية قد حصلت علي المركز الاول في تنفيذها لمشروعات المرأة المعلية.

وفي بيان صادر عن الوزارة ،اكد موافقة الصندوق على تمويل 871 مشروعًا للمرأة المعيلة من اجمالى المشروعات التى مولها بنسبة بلغت 70.7% موضحًا أن محافظة الدقهلية احتلت المركز الاول فى عدد المشروعات المنفذة بعدد 208 مشروعات والمنيا 191 مشروعًا والغربية 177 مشروعًا وسوهاج 156 مشروعًا والشرقية 119مشروعا. 

وفي ذات السياق اشار البيان الي موافقة الصندوق على تمويل 1232 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر باستثمارات تقارب الـ 14 مليون جنيه فى 20 محافظة منذ بداية العام المالى الحالى 2020/2021 وحتى نهاية أكتوبر الماضى.

 واضاف بيان الوزارة أن صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر أكتوبر 2020 على تمويل 393 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر باستثمارات تجاوزت 4 ملايين جنيه فى 14 محافظة  من بينهم محافظة الدقهلية.

وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية علي جهوده المتواصلة والمستمرة ودعمه ورعايته للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا اتاحة فرص العمل الحر لكل الفئات من خلال اقامة المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية  ليس بمحافظة الدقهلية وحدها ولكن في جميع المحافظات.

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