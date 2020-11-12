شاهد| نصائح وزير الرياضة لفريق سيراميكا كليوباترا بعد سؤال إلهام أبو الفتح

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية إطلاق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"؛ لنشر القيم الإيجابية، والروح الرياضية بين الجماهير المصرية في هذا التوقيت المهم، خاصة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.





جاء ذلك خلال جلسة حوارية لصبحي، في "صدى البلد"، بحضور النائب البرلماني محمد أبو العينين، وإلهام أبو الفتح المشرف العام على شبكة قنوات وموقع صدى البلد، والإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي ، والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس التحرير.







وأشار إلى أن الوزارة، شباب ورياضة وليست رياضة فقط، هناك حراك ايجابي بخصوص تمكين الشباب، والمنظومة الرياضية ليست بعيدة عن ذلك، لا نختلف معه إلا بالنقاش والحجة فالعلم طاقة محركة وأعمق من ذلك بكثير.









ووجهت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح سؤالا لوزير الشباب والرياضة عن رؤيته للاستثمار الرياضي والقطاع الخاص الرياضي ونصائحه لفريق سيراميكا كليوباترا بعد صعوده للدوري الممتاز.









وأجاب صبحي ، بأن وزارة الشباب والرياضة تدعم بقوة الاقتصاد الرياضي والاستثمار الخاص ، بالتوازي مع دعم الأندية الجماهيرية حتى لا تندثر وسط الطفرة الكبيرة ونجاح أندية القطاع الخاص ، حيث إن كل محافظة لديها نادٍ شعبي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ترغب في استمراره وبقوة في المنافسة الكروية.









وعن نصائحه لسيراميكا كليوباترا ، قال إن الفريق يسير بخطى ناجحة ، ولديه إدارة كبيرة يترأسها رجل اقتصاد وطني ، وهو النائب محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب ، ويتوقع نجاح الفريق في دوري الأضواء بنسبة كبيرة مثلما فعل سابقا المقاولون العرب ، ويعد حاليا من الفرق الكبرى بالدوري.









وأشار ، إلى أن وصول المقاولون العرب للمشاركة في بطولة افريقية ، ساهم بقوة في الدعاية للمؤسسة ولمصر أيضا ، وكل هذا من خلال فريق الكرة ، فالرياضة من ركائز اقتصاد الدول.









وأكد صبحي أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، حدث تاريخي لأنه لأول مرة يكون طرفا النهائي مصريا، ومبادرة لا للتعصب جاءت من أصوات العقل ، الذين اعتبروا تشجيع الأهلي أو الزمالك في نصف النهائي كفريق يمثل مصر بالرغم من اختلاف الانتماءات ، كاشفا على وجود تحرك مصري لمحاولة إقامة المباراة النهائية بحضور الجماهير بالتنسيق مع وزارة الداخلية من الجانب الأمني، واللجنة الطبية لاتحاد الكرة والوزارة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.









كما لفت صبحي إلى أن منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية الاولمبيين يتواجدان في مصر هذه الفترة لمواجهة المنتخب الأولمبي في الدورة الودية الأولمبية استعدادا لطوكيو ، ومنتخب مصر الأول أيضا لديه مباراتان مهمتان لتحسين مركزه في مجموعته ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون ، كل تلك الأحداث تجعلنا جميعا نضع مصر ومكانتها قبل أي انتماءات أخرى.







