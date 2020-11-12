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أخبار العالم

نتنياهو يتقاضى 56.345 شيكل.. بالأرقام| رواتب الرئيس والحكومة وقادة الجيش فى إسرائيل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:29 م
سمر صالح

نشرت قائمة برواتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وكبار المسؤولين والوزراء وقادة الجيش فى تل ابيب لأول مرة.

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن راتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يتقاضي شهريًا 56.345 شيكل.

بينما يتقاضي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين 64.673 شيكل شهريًا وتبلغ قيمة رواتب الوزراء 50.673 شيكل شهريًا.

وقالت الصحيفة أن نواب الوزراء فى إسرائيل تبلغ رواتبهم 45.274 شيكل شهريًا ووصلت ايضًا رواتب أعضاء الكنيست إلى 45.274 شيكل شهريًا.

وتابعت "معاريف" أن راتب رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين بلغ 56.345 شيكل شهريًا ويصل راتب مدير عام مكتب المحاماة الحكومي 45.273 شيكل شهريًا

وإختتمت الصحيفة براتب رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال افيف كوخافي الذي يبلغ 85 ألف شيكل وتتراوح رواتب القضاة فى إسرائيل بين 49.957 - 96.347 شيكل شهريًا.


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