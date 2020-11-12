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أخبار البلد

العملية رمسيس.. الشرطة النمساوية تعتقل 30 إخوانيا.. وتداهم 60 منزلا وجمعية تابعة للجماعة الارهابية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:11 م
الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية
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بدأت الدول الأوروبية محاصرة مقرات تنظيم الإخوان الإرهابى بعد تلقيه عدة ضربات أمنية من ألمانيا وفرنسا وهولندا ومؤخرا النمسا.

وكشفت بوابة العين الإخبارية في فيديو مصور تفاصيل العملية كاملة، حيث بدأت المداهمات في تمام الـ 5 فجرا واستمرت 3 ساعات واستهدفت على نطاق واسع جمعيات يشتبه في علاقتها بجماعة الإخوان وحماس وخلال المداهمات.

حيث نفذت الشرطة النمساوية حملات لمداهمة مقرات جماعة الإخوان وحركة حماس وأطلقت عليها العملية رمسيس، والتى شارك فيها 1000 ضابط وجندي من الشرطة والاستخبارات الداخلية، حيث فتشت الشرطة 60 شقة ومنزلا وجمعية ومقرا تجاريا في 4 ولايات منها فيينا وستريا، واعتقلت 30 شخصا من المشتبه بهم حتى الآن ويخضعون حاليا للاستجواب الفوري.

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