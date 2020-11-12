قفزة جديدة .. أفريقيا تسجل 1,917,960 إصابة بـ فيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,917,960 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 46,272 حالة وفاة وتعافى 1,622,252 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.









وأعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس.









وشددت سواميناثان على ضرورة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا، وأن يلبي كافة معايير منظمة الصحة العالمية الضرورية في مثل هذه المجالات.







