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أخبار العالم

قفزة جديدة .. أفريقيا تسجل 1,917,960 إصابة بـ فيروس كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:13 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقى
سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,917,960 إصابة بـ   فيروس كورونا المستجد من بينهم  46,272 حالة وفاة وتعافى 1,622,252 حالة من  فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


وأعلنت كبيرة  العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" قد ينتهي حين يتم تطعيم حوالي 70٪ من سكان العالم ضد الفيروس.


وشددت سواميناثان على ضرورة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا، وأن يلبي كافة معايير منظمة الصحة العالمية  الضرورية في  مثل هذه المجالات.


وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق عن رقم قياسي جديد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المكتشفة في العالم. وتجاوز عدد الحالات الجديدة لهذا الأسبوع 3.6 مليون حالة.

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