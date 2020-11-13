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برلمان

نائبة: البرلمان المقبل أمامه فرصة كبيرة لممارسة دوره لاستقرار الحياة السياسية والاقتصادية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:03 ص
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر ،عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن البرلمان القادم أمامه فرصة كبيرة لكى يمارس دوره التشريعى والرقابى بشكل قوى ، نظرا لاستقرار الحياة السياسية والإقتصادية فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البرلمان القادم لابد أن ينظر للمواطن لأنهم يحتاج الكثير، مطالبة النواب بضرورة أن يراعوا ضمائرهم وأن يكونوا أكثر شفافية فى خدمة المواطنين.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

وأخذ "عبد العال"، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا، ممازحا النواب الناجحين "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".

وشهدت الجلسة أمس الأول، الأحد، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.

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