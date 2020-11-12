موعد بدء تسكين الطلاب للمرحلة الثانية بالمدن الجامعية بعين شمس

قال مصدر مسئول بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس ، إنه تم الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى وهي عبارة عن طلاب التقديرات العليا والمحافظات النائية مشيرا إلى أنه سوف يتم تسكين المرحلة الثانية.





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وأضاف المصدر خلال تصريحاته لصدى البلد، أنه سوف يتم تسكين المرحلة الثانية والأخيرة يوم الأحد المقبل وهي عبارة عن طلاب التقديرات المنخفضة " جيد ومقبول " وإن المدن الجامعية استقبلت الطلاب ذوي التقديرات العليا "امتياز وجيد جدا " ويتم ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.





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وأكد المصدر أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، و كذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.



