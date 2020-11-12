موعد بدء تسكين الطلاب للمرحلة الثانية بالمدن الجامعية بعين شمس

قال مصدر مسئول بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى وهي عبارة عن طلاب التقديرات العليا والمحافظات النائية مشيرا إلى أنه سوف يتم تسكين المرحلة الثانية.
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وأضاف المصدر خلال تصريحاته لصدى البلد، أنه سوف يتم تسكين المرحلة الثانية والأخيرة يوم الأحد المقبل وهي عبارة عن طلاب التقديرات المنخفضة " جيد ومقبول " وإن المدن الجامعية استقبلت الطلاب ذوي التقديرات العليا "امتياز وجيد جدا " ويتم ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.
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وأكد المصدر أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، و كذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.
الجدير بالذكر اجتمع صباح اليوم الدكتور محمود شوقي المتينى رئيس جامعة عين شمس بالدكتور أحمد محمد راشد الچروان رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام.
وتطرق الطرفان خلال اللقاء للدور الذى يقوم به المجلس وسبل تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال البوابة الأكاديمية.
وتم خلال اللقاء التطرق الي امكانية إطلاق مشروع اكاديمى مشترك يقدمه المجلس بالتعاون مع جامعة عين شمس والجامعات المصرية فى مجال التسامح والسلام العالمى من خلال برامج الماجيستير والدكتوراه.
وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.
وعلى جانب آخر .. اختتمت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بكلية التمريض بجامعة عين شمس سلسلة ندوات التوعية الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتى بدأت فى الثامن عشر من أكتوبر واستمرت حتى اليوم لجميع أعضاء هيئة التدريس و الطلاب بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والدبلومات والبرنامج المكثف والعاملين بالكلية.