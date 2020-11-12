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فن

الوثائقي جان دارك مصرية في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام الجمعة 13 نوفمبر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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محمد نبيـل - محمد عبد المنعم
يعرض الفيلم الوثائقي المصري جان دارك مصرية للمخرجة إيمان كامل في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عبر صفحة الهيئة على فيسبوك يوم الجمعة 13 نوفمبر الساعة 7 مساءً بتوقيت الأردن (توقيت غرينتش -2)، وسيكون العرض متاحًا بالمجان، ضمن سلسلة من العروض تقيمها الهيئة على شبكة الإنترنت في الفترة الأخيرة.

الفيلم الوثائقي جان دارك مصرية يحكي قصص مقاومة المرأة المصرية خلال ثورة 25 يناير من خلال الرقص، الشعر والأساطير. وهو من إخراج إيمان كامل وإنتاج مشترك لشركتي نومادز هوم للإنتاج (إيمان كامل) ولينكد برودكشن للإنتاج (طلال المهنا) في ثاني تعاون بينهما.

وكان العرض العالمي الأول لجان دارك مصرية في مسابقة المهر الطويل ضمن مهرجان دبي السينمائي الدولي، واختاره موقع The Culturist ضمن قائمة أكثر 30 فيلم تجب مشاهدتهم في دورة عام 2016 من المهرجان.

كما نافس جان دارك مصرية على جائزة أفضل فيلم في مسابقة برنامج 6 Plaza لأفلام الدول النامية ضمن مهرجان أوراسيا السينمائي الدولي في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

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