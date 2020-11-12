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فن

عروض أفلام المخرج النمساوى مایكل ھانكه في القاهرة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

يقدم المركز الثقافى النمساوى بالقاهرة بالتعاون مع سینما زاویة عروضا لأفلام المخرج النمساوى مایكل ھانكه.

المخرج الفائز مرتين بجائزة السعفة الذھبیة تعرض أعماله اعتبارًا من السابعة مساء غدا الجمعة 13 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

وأيضا:

ويتم عرض مجموعة من أبرز أفلامه فى رحلة سينمائية تشمل 7 أفلام منها ألعاب مضحكة، مدرس البيانو، نهاية سعيدة، مخبأ، الشريط الأبيض، وحب وهو الفيلم الذى رشح لخمسة جوائز أوسكا، من بينها جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثلة، ويعتبر قصيدة عن القوة الدائمة للحب، والتى جسدها اثنان من أكثر النجوم إبداعا فى السينما الفرنسية، إيمانويلا ريفا وجان لوى ترنتينيان.

مايكل هانكه ولد عام 1942، مخرج وكاتب سیناریو نمساوي اشتھر بالأفلام التي غالبًا ما تتناول القضايا الاجتماعية ، وتصور مشاعر الغربة التي یعیشھا الأفراد في المجتمع الحدیث ، عمل ایضًا في المسرح والتلفزیون ویقوم بتدریس الإخراج السینمائي في أكادیمیة السینما بفیینا.

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