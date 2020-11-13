Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى يطالب النواب الجدد بوضع المصلحة العامة للوطن في الاعتبار

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
النائب مجدى مرشد
النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى

قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن معظم النواب الذين فازوا فى الانتخابات البرلمانية لم يؤهلوا سياسيا ولم يسبق لهم المشاركة فى الانتخابات من قبل ، حيث نجد أن منهم نواب منتمين لأحزاب انضموا إليهم قبل فترة الانتخابات وهناك نواب اخرين من المستقلين الذين يشاركوا فى الانتخابات لأول مرة.

وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن النواب القادمين عليهم أن يضعوا فى الاعتبار المصلحة العامة للوطن وليس مصلحتهم الشخصية.

وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

وأخذ "عبد العال"، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا، ممازحا النواب الناجحين "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".

وشهدت الجلسة أمس الأول، الأحد، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.
وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان النواب القادمين بأن يؤهلوا نفسهم سياسيا وبرلمانية ، وأن يعرفوا حقوقهم وواجباتهم كبرلمانيين وطرق استخدام أدواته الرقابية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 كفاية.. نواب يطالبون بدمج الأحزاب لتقوية الحياة السياسية.. ويؤكدون: يجب مشاركتها في وضع الاجندة التشريعية للمجالس النيابية.. ولا يقتصر دورها على الانتخابات

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين بسبب عدم توافر الاشتراطات

علي عبد العال يرفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان إلى 15 ديسمبر

برلمانى يطالب بإدخال تعديلات على قانون التصالح فى التعديات على الأراضى الزراعية

محلية البرلمان: مجلس النواب الحالى أصدر عددا كبيرا من القوانين

نائب: البرلمان القادم يستكمل إصدار قوانين العدالة الانتقالية والإدارة المحلية والإيجار القديم

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. معلومات عن المرض التنفسي وطرق الوقاية

أخبار الفن | رقصة إيناس الدغيدي.. شيرين ترد على شائعة طلاقها .. ولقاء الخميسي ترقص SALSA

مش عارف تجيبله سندوتشين.. شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة بعد واقعة حفظ الله

مضطرب نفسيا ورفعت عليه قضية خلع.. تعليق زوجة مواطن على محاولته الانتحار بالتحرير

بكلمات مؤثرة.. أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بالفيديو.. لقاء الخميسي ترقص "SALSA" مع مدربها الخاص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبقت العالم بخطوات.. لماذا ترتدي الملكة إليزابيث الثانية القفازات دائما؟

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على مواصفات وتصميم Moto E7.. صور

13 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟.. وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

Advertisements