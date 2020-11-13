برلمانى يطالب النواب الجدد بوضع المصلحة العامة للوطن في الاعتبار

قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن معظم النواب الذين فازوا فى الانتخابات البرلمانية لم يؤهلوا سياسيا ولم يسبق لهم المشاركة فى الانتخابات من قبل ، حيث نجد أن منهم نواب منتمين لأحزاب انضموا إليهم قبل فترة الانتخابات وهناك نواب اخرين من المستقلين الذين يشاركوا فى الانتخابات لأول مرة.
وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن النواب القادمين عليهم أن يضعوا فى الاعتبار المصلحة العامة للوطن وليس مصلحتهم الشخصية.
وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان النواب القادمين بأن يؤهلوا نفسهم سياسيا وبرلمانية ، وأن يعرفوا حقوقهم وواجباتهم كبرلمانيين وطرق استخدام أدواته الرقابية.