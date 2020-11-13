برلمانى يطالب النواب الجدد بوضع المصلحة العامة للوطن في الاعتبار





قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن معظم النواب الذين فازوا فى الانتخابات البرلمانية لم يؤهلوا سياسيا ولم يسبق لهم المشاركة فى الانتخابات من قبل ، حيث نجد أن منهم نواب منتمين لأحزاب انضموا إليهم قبل فترة الانتخابات وهناك نواب اخرين من المستقلين الذين يشاركوا فى الانتخابات لأول مرة.





وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن النواب القادمين عليهم أن يضعوا فى الاعتبار المصلحة العامة للوطن وليس مصلحتهم الشخصية.





وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

وأخذ "عبد العال"، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا، ممازحا النواب الناجحين "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".

وشهدت الجلسة أمس الأول، الأحد، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان النواب القادمين بأن يؤهلوا نفسهم سياسيا وبرلمانية ، وأن يعرفوا حقوقهم وواجباتهم كبرلمانيين وطرق استخدام أدواته الرقابية.







