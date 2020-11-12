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حوادث

رواد السوشيال ميديا يفضحون تحالف الإخوان مع الاشتراكيين الثوريين

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:38 م
جماعة الاخوان الارهابية
جماعة الاخوان الارهابية
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مصطفى رماح
هاجم رواد السوشيال ميديا الإشتراكيين الثورپین والإخوان وقال عدد منهم إنه بالرغم أن الإشتراكيين الثوريين يساريون إلا أنهم تاريخيا إلتقوا مع مصالح جماعة الإخوان الإرهابية ويستخدمونهم كواجهة للجماعة في ضوء الرفض الشعبي للإخوان الإرهابيين وأنه في الوقت الذي بدأت فيه جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم الإشتراكيين الثوريين في النمسا للضغط لإيقاف الإجراءات الأمنية التي تتخذ ضدهم نتيجة تورطهم في الإرهاب هو ذاته نفس التحرك الذي انتهجته في مصر.

وقال احد رواد السويال ميديا: "جماعة الإخوان الإرهابية استغلوا في مصر عناصر تنتمي لفكر الإشتراكيين الثوريين أو منظمات حقوقية مشبوهة للضغط على مصر للإفراج عن العناصر المحبوسة نتيجة تورطهم بإثارة الفوضى ".

وقال اخر : "نجد أن خالد البلشي يدافع عن شخصية محبوسة يقول إنها ساعدت الإخوانی محمد سلطان في رفع قضية ضد مصر.. ونجد جمال عيد عبر قناة العربي الإخوانية وشخصيات أخرى تتبنى تحركات حالية لمحاولة التحريض واللعب على نفس الوتر توهما منهم أنهم سيكونون مطلقي الحرية للعبث في إستقرار مصر وعلى الشعب المصري أن يفطن لهذه المؤامرة التي بدأت وأن يرى ويستوعب ما يجري حاليا في أوروبا من إرهاب نتيجة الشحن والتحريض من الجماعات الإرهابية والتيارات اليسارية الموالية لها والإجراءات الأمنية الصارمة التي تعاملت بها أوروبا مع هذه التحركات حفاظا على أمنها وإستقرارها الأمر الذي يدعو لتكاتف الشعب المصرى وأجهزته للتصدي لهذه المؤامرة ويلقن القائمين عليها درسا قاسية لا ينسوه.

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