رواد السوشيال ميديا يفضحون تحالف الإخوان مع الاشتراكيين الثوريين

هاجم رواد السوشيال ميديا الإشتراكيين الثورپین والإخوان وقال عدد منهم إنه بالرغم أن الإشتراكيين الثوريين يساريون إلا أنهم تاريخيا إلتقوا مع مصالح جماعة الإخوان الإرهابية ويستخدمونهم كواجهة للجماعة في ضوء الرفض الشعبي للإخوان الإرهابيين وأنه في الوقت الذي بدأت فيه جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم الإشتراكيين الثوريين في النمسا للضغط لإيقاف الإجراءات الأمنية التي تتخذ ضدهم

نتيجة تورطهم في الإرهاب هو ذاته نفس التحرك الذي انتهجته في مصر.