الجديد في طب الأطفال بالمؤتمر الثاني لحديثي الولادة بميت غمر .. فيديو

اقيمت فعاليات المؤتمر الثانى لطب الاطفال وحديثى الولادة بميت غمر بنادى ميت غمر الرياضى بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية تحت رعاية جمعية رعايه لطب الأطفال وحديثى الولادة وبحضور الدكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس نقابة اطباء مصر وعددا من أساتذة الجامعات المصرية المختلفه.



جاء المؤتمر تحت عنوان " نحو افاق جديده لرعاية الاطفال حديثى الولادة فى المجالات المختلفه" وترأس المؤتمر الدكتور هشام درويش استشارى طب الاطفال وحديثي الولادة ورئيس جمعية رعاية لطب الأطفال ومؤسس حضانات مستشفى ميت غمر.



واكد الدكتور هشام درويش أن المؤتمر يهدف الى الحديث عن الافاق الجديدة لرعاية الاطفال حديثى الولاده فى المجالات المختلفة المؤتمر مضيفا ان المؤتمر استمر لعدة ايام عن طريق اون لاين وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية.



واضاف ان عدد المشاركين ٥٠ مشارك إضافة الى رؤساء الجلسات و١٢ متحدثا من جامعات مصر المختلفه ومنها طب الازهر بنين وبنات وطب المنصورة وبنها والزقازيق ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات التعليمية .



واشار الى ان المؤتمر سيناقش الجديد فى مقاومة البكتيريا و سوء استعمال المضادات الحيوية والمشاكل التنفسية وكيفية التشخيص المبكر لامراض القلب لدى حديثى الولادة وطرق العلاج كذلك نمو الجهاز العصبى للطفل حديث الولادة وبعض الأدوية والمواد المهمة لتكوين الجهاز العصبى.