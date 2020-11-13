نائب: أتوقع توفر عقار شركة فايزر لعلاج كورونا فى مصر مارس المقبل

قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن العقار الذى أعلنت هنه شركة فايزر سيكون له دور كبير فى علاج فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.





وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك شركات عالمية أعلنت عن التوصل عدد من اللقاحات لعلاج فيروس كورونا، ونتوقع أن تكون لها نتائج فعالة.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه يتوقع أن يكون العقار الذى أعلنت عنه شركة فايزر متوافر فى معظم دول العالم، على ان يكون متوافر فى مصر خلال شهر مارس المقبل.



