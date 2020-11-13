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برلمان

نائب: أتوقع توفر عقار شركة فايزر لعلاج كورونا فى مصر مارس المقبل

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر
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معتز الخصوصى
قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن العقار الذى أعلنت هنه شركة فايزر سيكون له دور كبير فى علاج فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك شركات عالمية أعلنت عن التوصل عدد من اللقاحات لعلاج فيروس كورونا، ونتوقع أن تكون لها نتائج فعالة.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه يتوقع أن يكون العقار الذى أعلنت عنه شركة فايزر متوافر فى معظم دول العالم، على ان يكون متوافر فى مصر خلال شهر مارس المقبل.

وكانت شركة فايزر كشفت عن أن بياناتها الأولية أظهرت أن لقاح كورونا - كوفيد 19 الخاص بها قد يكون فعالًا بنسبة 90٪ - وهو نصر تم الإعلان عنه بعد 48 ساعة فقط من خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن والذي اصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية. 

وتعد شركة فايزر، التي طورت اللقاح مع شركة "بيو إن تك" الألمانية للأدوية، أول من أصدر بيانات ناجحة بناءً على تحليل مؤقت من تجربة سريرية واسعة النطاق.

وكانت شركة فايزر ذكرت في البداية إنها ستعرف ما إذا كان لقاحها ساري المفعول بحلول أكتوبر، لكنها غيرت هذا الجدول الزمني الشهر الماضي لتقول إنها تتوقع الحصول على إذن أمريكي من إدارة الغذاء والدواء في الأسبوع الثالث من نوفمبر لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ. 
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