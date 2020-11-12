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استشاري طب نفسي: الأم سبب وجود الطفل المدلل.. فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:42 م
كتور سالي الشيخ استشاري
كتور سالي الشيخ استشاري الطب النفسي
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محمود محسن
قالت الدكتورة سالي الشيخ استشاري الطب النفسي إن الطفل المدلل يكون له اعتمادية كاملة على الأب والأم، مؤكدة أنه شخص إعتمادي في كل ما يقوم به وهناك بيئة محيطة به تساعد في تكوينه.

واضافت سالي الشيخ خلال لقاء ببرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد أن مشكلة الشخص الإعتمادي عندما يكبر في السن يكون أيضا إعتماديا في منزله مع أولاده وزوجته، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب في مشاكل أسرية له.

وتابعت  استشاري الطب النفسي أن الأم هي من تخلق الطفل المدلل، مؤكدة أن الوالدين في بعض الأحيان يلجآن لهذا الأسلوب، موضحة أن الطفل المدلل يبدأ قبل سن السابعة من سن 4 و 5 سنوات. 

وأشارت إلى أن هناك نماذج خاطئة للشخص المدلل وقد يكون شخصية غير سوية بالمجتمع ويصبح اعتماديا على الآخرين بصورة كبيرة.

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