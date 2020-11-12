AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تفاصيل أحدث حلقات The Voice Senior.. صور

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:41 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل

شهدت حلقة الامس من برنامج "The Voice Senior" العديد من التطورات.


وفي ثاني حلقات المرحلة نصف النهائية التي أتاحت اكتشاف المزيد من الكنوز الفنية ضمن برنامج "The Voice Senior" على  "MBC مصر".

وأيضا:

كان على نجوى كرم وسميرة سعيد اختيار صوتين من أربعة أصوات انتقلوا معهن إلى هذه المرحلة، لينافسون بالتالي في الحلقة الختامية على اللقب خلال الأسبوع المقبل.

وأكمل هؤلاء التدريبات مع المدرّب الموسيقي محمد أبو الخير، قبل أن تدق لحظة الحقيقة وتنقل نجوى كرم معها عبد الرحيم الصويري وفيصل الحلاق، بينما اختارت سميرة سعيد أن تنافس في التحدي الختامي بكل من صفوان عابد وسعاد حسن. 

تفاصيل أحدث حلقات The Voice Senior.. صور
تفاصيل أحدث حلقات The Voice Senior.. صور
تفاصيل أحدث حلقات The Voice Senior.. صور
تفاصيل أحدث حلقات The Voice Senior.. صور
تفاصيل أحدث حلقات The Voice Senior.. صور
تفاصيل أحدث حلقات The Voice Senior.. صور
تفاصيل أحدث حلقات The Voice Senior.. صور
تفاصيل أحدث حلقات The Voice Senior.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الأبيض المكشوف.. نجوى كرم تتألق في أحدث جلسة تصوير

سميرة سعيد: The Voice SENIOR انبهرت بأصوات فوق الستين

تفاصيل برنامج The Voice SENIOR قبل انطلاقه غدا

أخبار الفن.. عقد قران هنادى مهنا وأحمد خالد صالح.. تفاصيل The Voice SENIOR

هانى شاكر: مواهب The Voice SENIOR لم تفقد صوتها وإمكاناتها الفنية

مش بالسن .. نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالات جذابة

ترشيحاتنا

أبو العينين يشارك في حفل تكريم محمد صلاح ومنحه جائزة «المُلهم»

أنيقة وعلى الموضة.. شاهد أجمل إطلالات أسيل عمران

شاهد.. لحظات بعد إطلاق النار على السفارة السعودية بهولندا

لا للتعصب.. وزير الرياضة: الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والزمالك بشروط

ارتفاع ضحايا تحطم مروحية لقوات حفظ السلام بالبحر الأحمر إلى 8 قتلى

انفراد| خطاب اتحاد الكرة الذي تسبب في ضياع الموهبة المصرية رامز حفظ الله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل أحدث حلقات The Voice Senior.. صور

طفل يلقى مصرعه على يد عشيق والدته..والسجن 8 سنوات عقوبة الأم| صور

المنتخب الأولمبي بالزي الأبيض في مواجهة كوريا الجنوبية.. صور