الجندي: زيارة الرئيس لليونان تعزز دور مصر الإقليمي المحوري.. وتدعم التعاون مع أصدقاء مصر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة اليونان على مدار الساعات الماضية شهدت التباحث حول العديد من القضايا ذات الأولوية والأهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.









وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن الزيارة الحالية للرئيس السيسي إلى اليونان ليست الأولى ولكنها كانت أكثر الزيارات قوة من حيث التنسيق والتعاون بين الجانبين وذلك عبر إعلان مصر صراحة وقوفها بجانب اليونان ضد أي عمليات استفزازية بمنطقة شرق المتوسط.









وتابع: مباحثات اليوم فرصة مهمة لإحداث نقلة نوعية في تطوير العلاقات على مستوى الأصعدة كافة، وتوطيد أواصر التعاون الثنائي بين مصر واليونان في مختلف القضايا المشتركة.









وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن تحركات مصر في منطقة إقليم شرق المتوسط ممتازة وتحمل قدرا كبيرا من المسئولية والرغبة الحاسمة في تفويت الفرصة على أي دولة تريد التدخل في المنطقة دون وجه حق.









وجدد الجندي التأكيد على ضرورة وأهمية التصدي للدول الداعمة للجماعات الإرهابية والإرهابيين، وانتهاج سياسات ومواقف حاسمة لمحاسبتها لتحقيق الردع لتلك الدول وحماية مؤسسات وشعوب دول المنطقة من فسادها ومخططاتها الإجرامية.









واختتم: مصر تحرص على إقامة علاقات ممتدة مع جميع الدول في الإقليم وعلى المستوى القاري وذلك لتعزيز تواجدها الدولي وحماية مصالحها عبر الانفتاح على الجميع وعدم الاقتصار على دولة أو حلف أو منطقة بعينها على حساب الآخرين.