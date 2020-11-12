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أخبار البلد

اتحاد القبائل الليبية يكرم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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أماني نوار
 قام وفد من اتحاد القبائل الليبية بتكريم محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بمنحه درع الاتحاد وذلك بمقر المجلس.


وأكد وفد اتحاد القبائل الليبية، فى بيان للمجلس أصدره اليوم الخميس، أن هذا التكريم لأحد الشخصيات القومية العربية الذي قدم الكثير من خلال مسيرته في مختلف الأعمال التي تقلدها طوال حياته وحتي الآن.

كما أكد الوفد أن فايق يعد سياسيا قوميا بارزا وهب حياته للدفاع عن الحريات في ربوع الوطن العربي الكبير وخارجه، وحمل مشروع أمته للنهوض بحركة التحرر الوطني وأصبح رمز لهذه الحركة فى أفريقيا وأننا نكرم اليوم صاحب التاريخ الطويل من العمل والإنجاز.

ومن جانبه، قدم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشكر على هذا التكريم من اتحاد القبائل الليبية ، متمنيا لدولة ليبيا الشقيقة الاستقرار وأن يعم السلام في كافة ربوعها، مشددا على أهمية توحد أبناء ليبيا لمواجهة ما يحاك بهم من مؤامرات وتدخلات خارجية.

ضم وفد القبائل كلا من طاهر الشهيبي، عبدالحميد الفيتوري عمار، عبد الناصر سالم مجيد والسيدة هانم عبدالمنعم أحمد طوبار.

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