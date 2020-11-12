برلمانى يطالب بإطلاق حملات توعية ضد أفكار التعصب

أيد أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، مبادرة مصر أولا لا للتعصب التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بهدف نشر الروح الرياضية فى المجتمع.

وقال "شرشر" لـ"صدى البلد"، إن الإعلام عليه دور كبير فى توعية المواطنين بخطر التعصب ليس فى كرة القدم ولكن فى جميع المجالات ويجب أن يفعل دورة فى هذا المجال حتى لا يتيح فرصة للتعصب واندلاع الصراعات بين أبناء الوطن الواحد.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أهمية الوقوف صفا واحدا من اجل اعلاء كلمة الوطن والالتزام بالأخلاق والمبادئ المتعارف عليها والاحتفاظ بالقيم التى تبنى ولا تهدم.

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية إطلاق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"؛ لنشر القيم الإيجابية، والروح الرياضية بين الجماهير المصرية في هذا التوقيت المهم، خاصة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.



جاء ذلك خلال جلسة حوارية لصبحي، في "صدى البلد"، بحضور النائب البرلماني محمد أبو العينين، وإلهام أبو الفتح المشرف العام لشبكة قنوات وموقع صدى البلد، والإعلامي أحمد موسى، والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس التحرير.





وأشار إلى أن الوزارة، شباب ورياضة وليست رياضة فقط، وهناك حراك إيجابي بخصوص تمكين الشباب، والمنظومة الرياضية ليست بعيدة عن ذلك، ولا نختلف إلا بالنقاش والحجة فالعلم طاقة محركة وأعمق من ذلك بكثير.





وأكد صبحي أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، حدث تاريخي لأنه لأول مرة يكون طرفي النهائي مصري، ومبادرة لا للتعصب جاءت من أصوات العقل، الذين اعتبروا تشجيع الأهلي أو الزمالك في نصف النهائي كفريق يمثل مصر بالرغم من اختلاف الانتماءات ، كاشفا وجود تحرك مصري لمحاولة إقامة المباراة النهائية بحضور الجماهير بالتنسيق مع وزارة الداخلية من الجانب الأمني، واللجنة الطبية لاتحاد الكرة والوزارة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.





كما لفت صبحي إلى أن منتخب البرازيل وكوريا الجنوبية الاولمبي يتواجدان في مصر هذه الفترة لمواجهة المنتخب الأولمبي في الدورة الودية الأولمبية استعدادا لطوكيو، ومنتخب مصر الأول أيضا لديه مباراتين مهمتين لتحسين مركزه في مجموعته ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون ، كل تلك الأحداث تجعلنا جميعا نضع مصر ومكانتها قبل أي انتماءات أخرى.



