كيف تعرف أنك موهوب شعريا.. علاء جانب يقدم 3 نصائح للمبتدئين

نوع من أنواع التعبير الفني عن حالة خاصة من انفعال بموقف مؤثر أو شعور يمر على أي إنسان كحب وكره ومدح وذم. قال الشاعر المصري الكبير علاء جانب ، إن الشعر





وأضاف «جانب» في ندوة له بـ «صدى البلد» أنه لا يوجد شاعر متخصص في لون شعري بعينه، وإنما الشاعر الحق يعبر في أي لون شعري كالممثل على سبيل المثال، موضحًا أن علاقته بكافة الأجيال من الشعراء جيدة جدًا.









وأشار أمير الشعراء إلى أنه دائمًا ما يدعم الشعراء الشباب الجدد، ويكون صادقًا معهم في النصيحة عندما يرسلون له أشعارهم، فقد يكون الشخص موهوبًا بالفعل، وقد تكون موهبته تليق أكثر على لون فني آخر من الكتابة القصصية أو الروائية أو المسرحية أو الغنائية إلخ.



