AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كيف تعرف أنك موهوب شعريا.. علاء جانب يقدم 3 نصائح للمبتدئين

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:00 م
الشاعر المصري الكبير
الشاعر المصري الكبير الدكتور علاء جانب
Advertisements
يارا زكريا - عدسة: نور المصرى
قال الشاعر المصري الكبير علاء جانب، إن الشعر نوع من أنواع التعبير الفني عن حالة خاصة من انفعال بموقف مؤثر أو شعور يمر على أي إنسان كحب وكره ومدح وذم.

وأضاف «جانب» في ندوة له بـ «صدى البلد» أنه لا يوجد شاعر متخصص في لون شعري بعينه، وإنما الشاعر الحق يعبر في أي لون شعري كالممثل على سبيل المثال، موضحًا أن علاقته بكافة الأجيال من الشعراء جيدة جدًا.


وأشار أمير الشعراء إلى أنه دائمًا ما يدعم الشعراء الشباب الجدد، ويكون صادقًا معهم في النصيحة عندما يرسلون له أشعارهم، فقد يكون الشخص موهوبًا بالفعل، وقد تكون موهبته تليق أكثر على لون فني آخر من الكتابة القصصية أو الروائية أو المسرحية أو الغنائية إلخ.  

ولفت سهم الجنوب إلى أن الشعر يأتي عن طريق التركيز الروحي، والذي لا يحدد بمكان أو زمان بعينه، فيمكن أن يكون ذلك في مترو أو قهوة أو مكتب إلى غير ذلك، منبهًا أنه لا يوجد سوى طقس معين يضع فيها المحترف نفسه في حالة مزاجية للكتابة، أما الموهوب غالبًا يضغط الكلام الشعري عليه.

واختتم شاعر الأزهر بأبرز نصائحه للمبتدئين قائلًا: "نصيحتي لأي موهوب ومبتدأ هي القراءة في مجال تخصصه قديمًا ومعاصرًا وحديثًا، كأن يقرأ في تاريخ من سبقوه من الشعراء العظام كالمتنبي وابن تمام وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد محرم ونزار قباني وأمل دنقل وسميح قاسم إلخ، مبينًا: كل نوع من أنواع الفن له ذاكرة تقف من خلالها على أرض صلبة في موهبتك وتتقدم دائمًا للأفضل". 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاعر المليون يحتفي بالقصيدة النبطية والفصحى

لدوره الكبير في الشعر المعاصر.. صدى البلد يكرم الشاعر علاء جانب

في حب النبي.. علاء جانب يلقي آخر قصائده الشعرية.. شاهد

سببان وراء نجومية الشعراء.. علاء جانب يكشف لـ صدى البلد آخر أعماله.. شاهد

باللهجة الصعيدية.. علاء جانب يتغزل في المرأة بقصيدة شعر والقمرة ولاد مجانين.. فيديو

ترشيحاتنا

طفل يلقى مصرعه على يد عشيق والدته..والسجن 8 سنوات عقوبة الأم| صور

بسبب اسمها على الموبايل.. زوجة تنهار وتطلب الطلاق من زوجها

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 17

المنتخب الأولمبي يواجه كوريا الجنوبية وديا استعدادا لـ أولمبياد طوكيو

ظاهرة غريبة.. اختفاء أجنة من رحم سيدة في الأقصر

شاهد.. لحظات بعد إطلاق النار على السفارة السعودية بهولندا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل أحدث حلقات The Voice Senior.. صور

طفل يلقى مصرعه على يد عشيق والدته..والسجن 8 سنوات عقوبة الأم| صور

المنتخب الأولمبي بالزي الأبيض في مواجهة كوريا الجنوبية.. صور