كيف تعرف أنك موهوب شعريا.. علاء جانب يقدم 3 نصائح للمبتدئين

قال الشاعر المصري الكبير علاء جانب، إن الشعر نوع من أنواع التعبير الفني عن حالة خاصة من انفعال بموقف مؤثر أو شعور يمر على أي إنسان كحب وكره ومدح وذم.
وأضاف «جانب» في ندوة له بـ «صدى البلد» أنه لا يوجد شاعر متخصص في لون شعري بعينه، وإنما الشاعر الحق يعبر في أي لون شعري كالممثل على سبيل المثال، موضحًا أن علاقته بكافة الأجيال من الشعراء جيدة جدًا.
وأشار أمير الشعراء إلى أنه دائمًا ما يدعم الشعراء الشباب الجدد، ويكون صادقًا معهم في النصيحة عندما يرسلون له أشعارهم، فقد يكون الشخص موهوبًا بالفعل، وقد تكون موهبته تليق أكثر على لون فني آخر من الكتابة القصصية أو الروائية أو المسرحية أو الغنائية إلخ.
ولفت سهم الجنوب إلى أن الشعر يأتي عن طريق التركيز الروحي، والذي لا يحدد بمكان أو زمان بعينه، فيمكن أن يكون ذلك في مترو أو قهوة أو مكتب إلى غير ذلك، منبهًا أنه لا يوجد سوى طقس معين يضع فيها المحترف نفسه في حالة مزاجية للكتابة، أما الموهوب غالبًا يضغط الكلام الشعري عليه.
واختتم شاعر الأزهر بأبرز نصائحه للمبتدئين قائلًا: "نصيحتي لأي موهوب ومبتدأ هي القراءة في مجال تخصصه قديمًا ومعاصرًا وحديثًا، كأن يقرأ في تاريخ من سبقوه من الشعراء العظام كالمتنبي وابن تمام وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد محرم ونزار قباني وأمل دنقل وسميح قاسم إلخ، مبينًا: كل نوع من أنواع الفن له ذاكرة تقف من خلالها على أرض صلبة في موهبتك وتتقدم دائمًا للأفضل".