جمال رائف: الدوائر السياسية اليونانية تتفق على الشراكة مع مصر.. فيديو





وأوضح رائف خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، أن جميع الدوائر السياسية فى اليونان تتفق على المشاركة المصرية معها فى مختلف الجوانب، والدليل لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء اليونان السابق، ورئيس الوزراء الحالي، ورئيس البرلمان،ورئيس حزب كبير إضافة للقائه مع رئيسة اليونان.





وتابع الباحث السياسى، أن الشراكة المصرية اليونانية مهم على كافة الأصعدة ومنها السياسى، الاقتصادى والشعبى.





وكان المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، قال إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليونان، تأتي في توقيت هام جدًا، بالنسبة للأوضاع في شرق المتوسط، والأوضاع المتواجدة بالمنطقة بأسرها.

وأضاف راضي أن الزيارة تأتي بعد 3 محطات مهمة جدًا في العلاقات المصرية اليونانية: أولها اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين وفق القانون الدولي وقانون البحار التابع للأمم المتحدة وكانت خطوة هامة جدًا واستمر التفاوض عليها فترة طويلة جدًا، هذا الأمر كان مطروحًا منذ عام 2007، وتم بلورته في صيغته النهائية وشكله النهائي بشكل قانوني ما بين الدولتين في شهر أغسطس الماضي.

قال جمال رائف الباحث السياسى، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليونان، جاءت فى توقيت ذات أهمية حيث تعرض أوروبا لموجة ثانية من العمليات الإرهابية.