احصل على قرض لتشطيب شقتك ..وقسط على 15 سنة

يواجه الشباب المقبل على الزواج اليوم في ظل ارتفاع الأسعار عدة مشكلات فشراء بيت وتجهيزه ليس بالمهمة السهلة لذلك يقدم بنك أبوظبي الأول قرض "التشطيب"





وفي السطور التالية يسرد "صدى البلد" تفاصيل القرض وشروطه.





مميزات القرض

قرض يصل إلى 15,000,000 جنيه مصري

تمويل يصل إلى 40% من قيمة العقار

دفعات مقدمة متنوعة لتناسب إحتاجاتك

فترات سداد مريحة تصل إلى 15 سنة

تأمين على الحياة مجاني

الأهلية

أكبر من 25 سنة

المستندات المطلوبة

بطاقة رقم قومي سارية

فاتورة مرافق حديثة

للموظفين

خطاب من جهة العمل أو كشف حساب بنكي





لأصحاب الشركات

السجل التجاري

كشف حساب بنكي

البطاقة الضريبية

يمكن للبنك طلب مستندات إضافية بناءا على موقع و نوع العقار.





يذكر أن بنك أبوظبي الأول – مصر برئاسة أحمد إسماعيل حسن شارك، في مبادرة 100 مليون صحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان للقضاء علي فيروس سي والأمراض غير السارية، على مستوى فروع البنك بالجمهورية .



