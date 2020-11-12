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اقتصاد

احصل على قرض لتشطيب شقتك ..وقسط على 15 سنة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
يواجه الشباب المقبل على الزواج اليوم في ظل ارتفاع الأسعار عدة مشكلات فشراء بيت وتجهيزه ليس بالمهمة السهلة لذلك يقدم بنك أبوظبي الأول قرض "التشطيب"

وفي السطور التالية يسرد "صدى البلد" تفاصيل القرض وشروطه.

مميزات القرض
قرض يصل إلى 15,000,000 جنيه مصري
تمويل يصل إلى 40% من قيمة العقار
دفعات مقدمة متنوعة لتناسب إحتاجاتك
فترات سداد مريحة تصل إلى 15 سنة
تأمين على الحياة مجاني
 
الأهلية
أكبر من 25 سنة
 
المستندات المطلوبة
بطاقة رقم قومي سارية
فاتورة مرافق حديثة
للموظفين
خطاب من جهة العمل أو كشف حساب بنكي

لأصحاب الشركات
السجل التجاري
كشف حساب بنكي
البطاقة الضريبية
يمكن للبنك طلب مستندات إضافية بناءا على موقع و نوع العقار.

يذكر أن بنك أبوظبي الأول – مصر برئاسة أحمد إسماعيل حسن شارك، في مبادرة 100 مليون صحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان للقضاء علي فيروس سي والأمراض غير السارية، على مستوى فروع البنك بالجمهورية .

قال "حسن" في تصريحات له، إن هناك حرصا لدى مصرفه على المشاركة في تلك المبادرات القومية إذ تم فحص 414 موظفا على مستوى فروع البنك وتسليمهم شهادة معتمدة بنتيجة الفحص، مطالبا البنوك والشركات بضرورة الاشتراك في تلك المبادرة الهامة لنشر الوعي الصحي علي مستوى ثروتها البشرية وكذلك المواطنين.

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