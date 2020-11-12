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حوادث

على ذمة التحقيقات.. نيابة بلقاس: إيداع الطفل قاتل صديقه دار رعاية أحداث

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:24 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
قررت نيابة بلقاس الجزئية إيداع طفل بقرية قلابشو التابعة لمركز لستامونى بمحافظة الدقهلية  دار رعاية أحداث لمدة أسبوع وذلك على ذمة التحقيقات عقب قيامه بالتخلص من طفل آخر يبلغ من العمر ٨ سنوات بإلقائه حيا فى مياه إحدى الترع بقريته بسبب تعمده إهانته وسبه.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من المدعو حسن حسن عبد الرحيم عامل بمصنع السكر ببلقاس ومقيم قرية قلابشو التابعة لمركز الستامونى، باختفاء نجله رضا حسن حسن عبدالرحمن 8 سنوات تلميذ في الصف الثاني الابتدائي، وفشلت جميع محاولات البحث في العثور عليه.

ولأهمية الواقعة تم تشكيل فريق بحث يضم العميد حسن النحراوي ، رئيس المباحث الجنائية ، والعقيد خالد القاضي رئيس فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية ، والمقدم أحمد الجندي ، رئيس مباحث الستاموني ، بإشراف مدير المباحث الجنائية وتوصلت تحريات فريق البحث وأقوال الشهود إلي أن الطفل المختفي تلميذ في الصف الثاني الابتدائي ويعمل بورشة حدادة وأنه شوهد آخر مرة برفقة أحد الأطفال ويدعي محمد جمال السيد 11سنة تلميذ بالصف الخامس الابتدائي ويعمل بنفس ورشة الحدادة التي يعمل بها المجني عليه " رضا".

وبسؤال محمد جمال اعترف المتهم بقيامه باستدراج المجني عليه أمام أحد الترع بالقرية وقام بدفعة في المياه وذلك انتقاما منه حيث أن المجني عليه دائم يسبه بألفاظ قبيحة ويسب والده المتوفى وعندما يشتكي لأسرته لا تعاقبه علي فعلته.

وأضاف الطفل المتهم في اعترافاته أنه استدرجه يوم الحادث ليقوموا باللعب سويًا وحمله علي كتفه ثم قام بعدها بإلقائه ودفعه في المياه وقال المتهم:  "انتقمت منه لأنه بيشتمني بألفاظ وحشة وبيشتم أبويا اللي اتوفي وانا عندي سنتين وحذرته كتير يبطل يشتم ابويا واشتكيت لأمه ومحدش عمله حاجة " وأرشد المتهم عن مكان الجريمة، وباستدعاء شرطة المسطحات المائية تم استخراج جثة المجني عليه بعد البحث عنها لمسافة 2 كيلومتر في الترعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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